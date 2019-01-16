Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает Россию одним из наиболее расточительных в плане энергетики государств в мире, передает ТАСС.
"Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", — сказал Чубайс во время выступления на Гайдаровском форуме.
Чубайс полагает, что это связано с низкой стоимостью электроэнергии. По его словам, население России платит за электроэнергию в два раза меньше, чем жители других стран.
По его мнению, больше за электричество должны платить те, кто больше его использует. Он подчеркнул, что эта стратегия была актуальна еще десять лет назад, но тогда российское правительство так и не решилось ввести социальную норму электропотребления.
Однако, по словам Чубайса, в настоящее время "ситуация сдвинулась с мертвой точки" и о социальной норме потребления вновь заговорили.
Он отметил, что при потреблении в месяц менее 300 киловатт, тариф должен оставаться прежним. В случае его сверхпотребления, пользователям электроэнергии нужно платить больше.
При этом он назвал богатыми тех россиян, которые в месяц расходуют более 300 киловатт.
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