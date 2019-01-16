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Чубайс назвал богатыми тех россиян, которые в месяц расходуют более 300 киловатт

, ИА "Амител"
Он отметил, что при потреблении в месяц менее 300 киловатт, тариф должен оставаться прежним

Фото: silkroadnews.org

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает Россию одним из наиболее расточительных в плане энергетики государств в мире, передает ТАСС.

"Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", — сказал Чубайс во время выступления на Гайдаровском форуме.

Чубайс полагает, что это связано с низкой стоимостью электроэнергии. По его словам, население России платит за электроэнергию в два раза меньше, чем жители других стран.

По его мнению, больше за электричество должны платить те, кто больше его использует. Он подчеркнул, что эта стратегия была актуальна еще десять лет назад, но тогда российское правительство так и не решилось ввести социальную норму электропотребления.

Однако, по словам Чубайса, в настоящее время "ситуация сдвинулась с мертвой точки" и о социальной норме потребления вновь заговорили.

Он отметил, что при потреблении в месяц менее 300 киловатт, тариф должен оставаться прежним. В случае его сверхпотребления, пользователям электроэнергии нужно платить больше.

При этом он назвал богатыми тех россиян, которые в месяц расходуют более 300 киловатт. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.01.2019 19:23
- гость -

В 90-е батареи были чуть теплые и обогреватели работали сутками, расход был больше 300 кватт. Богатыми себя не чувствовали.

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16.01.2019 19:31
- гость -

Конечно, они богачи!
У них есть холодильник, телевизор, стиральная машина, и даже компьютер!
Пусть платят!

А я пойду на прорубь белье стирать.

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16.01.2019 19:31
- гость -

Я не пойму, у нас не хватает в стране электроэнергии, что нужны нормы? Более 300квт-выше цена? Хорошо! Тогда давайте поднимать налоги тем кто в месяц тратит более 50 000 р. на одного члена семьи, тем кто получает больше средней з/п по стране, а у тех кто позволяет себе машины по 10 млн. рублей. вообще отбирать их, уж они ведь точно богатые. Это по воровской чубайсовской логике правильно будет.

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16.01.2019 19:43
- гость -

он не очень умный, этот Чубайс. в деревнях всегда больше 300 получается (газа нет, водонагреватель, хозяйство) . Да , деды с пенсией в 10000 явно богатые по сравнению с этим Чупакаброй

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