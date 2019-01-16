В среду, 16 января, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в "деловом завтраке" Х Гайдаровского экономического форума, на котором обсудили тему "Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса", сообщается на официальном сайте региона.
Ключевые выступления представили зампред правительства РФ Алексей Гордеев, руководители федеральных ведомств, ведущих предприятий агропромышленного комплекса и пищевой индустрии, главы аграрных регионов страны.
Как отметил в своем выступлении Томенко, сельское хозяйство играет существенную роль в социально-экономическом развитии Алтайского края, формируя 20% валового регионального продукта.
"Благодаря курсу на модернизацию и интенсификацию аграрного сектора Алтайский край прочно удерживает лидирующие позиции в стране по производству основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. За пределы региона ежегодно вывозится более 80% производимой продукции, успешно решается задача по наращиванию экспорта. Конкуренция на внешних рынках требует от предприятий развиваться в современных технологических форматах, привлекать инвестиции и высококвалифицированные кадры, работать над повышением конкурентоспособности продукции и производительности труда, создавать достойные условия труда для работников", — отметил губернатор Алтайского края.
По его словам, в рамках цифровизации сельского хозяйства в Алтайском крае с 2015 года работает информационная система автоматизации процессов подготовки документов для получения сельхозпроизводителями государственной поддержки.
"Космический мониторинг полей, дистанционно управляемые тракторы и комбайны, системы точного земледелия — это не перспективы отдаленного будущего, а уже сегодняшний день аграрного комплекса края. В настоящее время в сельском хозяйстве Алтайского края передовыми цифровыми технологиями охвачено более 660 тысяч гектаров пашни, что составляет примерно 10% ее общей площади", — рассказал Томенко.
Как подчеркнул Томенко, в Алтайском крае продолжится работа по цифровизации сельского хозяйства: "Для успешного достижения поставленных целей в крае потребуется решить три задачи. Это развитие инфраструктуры, подготовка кадров, а также обеспечение современной техникой, которая может использовать цифровые технологии".
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