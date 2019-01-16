Президент России Владимир Путин попросил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского расселить весь дом, пострадавший от взрыва в Магнитогорске, сообщает "Интерфакс".
Путин отметил, что необходимо пойти навстречу людям и расселить весь дом, причем в короткие сроки. "Дом нужно расселить", — сказал президент.
Сегодня Путин проводит встречу с членами правительства, где обсуждается ситуация по взрывам бытового газа в городах Шахты и Магнитогорск.
Ранее, 31 декабря, во время заседания оперативного штаба президент дал поручение Дубровскому принять решение о расселении при возникновении даже малейших сомнений.
Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. В результате взрыва бытового газа и последовавшего обрушения подъезда погибли 39 человек. После происшествия власти приняли решение о переселении жильцов седьмого и восьмого подъездов дома.
Комментарии
Путин дал поручение решить вопрос о расселении.Вопрос был решён отрицательно и тогда Путин попросил губернатора о расселении.