Россиянки не попали в рейтинг стран с самыми красивыми женщинами

Эксперты составили список государств, где живут самые красивые женщины. При составлении рейтинга использовались итоги таких конкурсов, как "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Интернешнл", сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал Missology.
Отмечается, что чаще всего, самыми красивыми становятся жительницы Венесуэлы. Так, в 2018 году титул "Мисс Интернешнл" получила венесуэлка Мария Веласко Гарсия.
Ее соотечественница Стефани Гутьеррес стала вице-мисс на конкурсе "Мисс Вселенная-2018", а победу получила филиппинка Катриона Грэй.
Представительницы Филиппин, по мнению создателей рейтинга, являются второй нацией в мире по красоте.
Также в десятку вошли женщины из Мексики, Южной Африки, Вьетнама, Пуэрто-Рико, Колумбии, Индонезии, Таиланда и США.
В двадцать лучших попали представительницы Беларуси — заняли 18 строчку. А вот россиянок в рейтинге не оказалось.
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