Россиянки не попали в рейтинг стран с самыми красивыми женщинами

Мобильная версия

Реклама на сайте



Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Цены подросли, но не намного. На бюджете нашей семьи это никак не скажется

Еще как почувствовали. И раньше-то еле получалось концы с концами сводить, а теперь с ужасом думаю, как жить дальше

Не заметил никакого повышения. Просто кто-то нагнетает панику

Цены выросли заметно. Постараемся сохранить основные расходы, а вот накопления явно будут меньше