Президент Федерации бобслея России Александр Зубков и еще три бобслеиста дисквалифицированы до 18 декабря 2020 года. Об этом на своем официальном сайте объявила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF).
Такое решение было принято за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Также за подобное нарушение дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев (до 12 декабря 2020 года). Спортсмены имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Дисквалификация включает в себя отстранение на этот срок как от спортивной, так и от административной деятельности в национальных федерациях, связанной с бобслеем. Также у спортсменов аннулируются все результаты, показанные на соревнованиях, начиная с февраля 2014 года
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