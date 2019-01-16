Свердловский губернатор пообещал жителям 12 яиц в одной упаковке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям Урала, что в упаковке будет 10 и даже 12 яиц, пишут местные "Аргументы и Факты".
"На Урале упаковка всегда будет 10 яиц. Я даже дам поручение, чтобы она была не менее 12 яиц", — заявил Куйвашев.
По его словам, правительство региона постоянно следит за ценами. Необоснованного роста стоимости товаров быть не должно, потому что "бесконтрольный уровень инфляции погубит экономику". Для того, чтобы этого не случилось, нужно видеть весь цикл производства продукта.
"Про количество яиц я не шучу", — добавил Куйвашев.
Последние пару недель россияне обсуждают маневр некоторых производителей яиц, которые стали предлагать упаковки по девять штук по цене привычного десятка.
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