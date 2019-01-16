Использование нацистской символики предлагают разрешить в произведениях науки, искусства и литературы. Соответствующий законопроект разработан группой депутатов Госдумы, пишет "Парламентская газета".
В числе авторов инициативы — главы Комитетов по культуре и по безопасности Елена Ямпольская и Василий Пискарев. Законопроект предлагает уточнить нормы закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности".
Сейчас в России установлен запрет на использование нацистской символики в любой форме, так как она оскорбляет российский народ и память павших в войне. Запрещается пропаганда или публичная демонстрация атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с организациями, признанными преступными или виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Такая пропаганда является экстремистской деятельностью.
Однако в последнее время федеральные органы исполнительной и судебной власти испытывают трудности при правоприменении этих норм. Под запрет попадают все документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебные и научные пособия о войне. Под запретом может оказаться сериал "Семнадцать мгновений весны" и другие фильмы. Законодательная коллизия на практике приводит к тому, что федеральный орган власти в области кинематографии сталкивается со сложностями при выдаче прокатных удостоверений на подобные фильмы.
Законопроект предлагает установить, что нацистскую символику можно будет использовать в произведениях науки, литературы и искусства, и в социальных сетях при условии, что фильм, книга или пост в соцсети осуждают фашизм и формируют негативное отношение к идеологии нацизма. При этом в произведении должны отсутствовать признаки пропаганды и популяризации нацизма.
Комментарии