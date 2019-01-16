Жительница Красноярска Елена выложила в соцсети видео, на котором она показательно сожгла купленные ею билеты на Универсиаду, на соревнования по фигурному катанию, сообщает NGS24.RU.
Девушка рассказала, что купила билеты за 350 рублей, но организаторы их аннулировали и сказали, что теперь они стоят 700 рублей. "Их теперь только выкинуть или сжечь вот. Вот что происходит, когда в России происходит все, как обычно", — отметила Елена.
Отмечается, что билеты, купленные по предпродаже на фигурное катание Универсиады, оказались недействительны. Организаторы пояснили, что из-за слишком большого ажиотажа цену на билеты было решено повысить в два и более раза. Тем, кто уже купил билет, предложили доплатить. Впрочем, есть и вариант с возвратом денег, однако недовольные жители Красноярска предпочитают демонстративно от них избавиться.
Как уточнили в дирекции Универсиады, пускать на соревнования по старым билетам не будут.
Как отмечается в комментариях к видео, внезапно выросшие в цене билеты — это еще половина беды. "Мне именно сегодня на Коломенской в клинике сказали, что именно наших городских жителей оперировать не будут. Все операции перенесены на апрель месяц. До этого времени будут заниматься спортсменами Универсиады. А что простые люди — не люди?" - возмущается житель Красноярска.
Комментарии
Насколько видно, это электронный билет, распечатанный на принтере. Их можно жечь сколько бумаги хватит. Понты сплошные))). А на распространителей билетов - в суд, это мошенничество чистой воды уголовно наказуемое деяние, если не фейк, особенно про исключительно операции на спортсменах, они же едут в Красноярмк на операцию, все такие больные, прям норвеги или братья Уильямс.