Спецслужбы США подготовили серию "вбросов" в СМИ Афганистана и ряда западных стран, дискредитирующих политику России на афганском направлении, заявили в МИД России. В частности, Москву хотят обвинить в содействии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).
Дипломаты подчеркнули в своем заявлении, что цель подобной информационной "диверсии" очевидна — США пытаются отвлечь внимание международной общественности от своих провалов в более чем 17-летней афганской кампании. Так, объявленное Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана было расценено как фактическое признание собственного поражения.
"Видим в готовящейся провокации и другой подтекст. Неоднократно указывали на откровенное бездействие американской стороны и натовского командования по поводу фиксируемых в Афганистане полетов неопознанных вертолетов, доставляющих пополнение и вооружение террористам, действующим, прежде всего, на севере страны", — отметили в МИД России.
По словам дипломатов, фактически при попустительстве — и вероятно непосредственном участии — Вашингтона у южных границ России и СНГ был создан ударный плацдарм. Теперь же в США пытаются вину за это незаметно переложить на саму Россию.
"При этом обращаем внимание на продолжающие поступать свидетельства если не прямых, то косвенных связей американцев с игиловцами", — добавили в МИД.
Российские дипломаты указали, что говорят в данном случае о недавнем заявлении Движения талибов. Они рассказали о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались террористы. Американский спецназ увез боевиков в неизвестном направлении. Отмечается, что США, предприняв такую акцию, явно пытались не допустить утечки информации, которую эти боевики могли сообщить о своих реальных хозяевах.
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