Президент России Владимир Путин обратил внимание министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на инфляцию, сообщает телеканал "360".
"Хочу обратить внимание и Антона Германовича, и председателя Центрального банка на вопросы инфляции", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он отметил, что в этом смысле, хоть и "ничего там такого неожиданного… не происходит, тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания".
По словам Путина, внимания экспертов и чиновников требуют плановые показатели. Их нужно рассматривать в связке с колебаниями уровня инфляции в стране.
"Имею в виду плановые показатели — нам надо за ними следить", — пояснил президент.
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