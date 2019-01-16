Ежемесячные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля 2019 года все федеральные ежемесячные денежные выплаты в России проиндексируют на 4,3% — на фактический уровень инфляции. Об этом на заседании правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
"С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%", — сказала Голикова.
По словам вице-премьера, на эти цели из бюджета будет дополнительно потрачено 25 миллиардов рублей. В увеличенном размере финансовую поддержку получат более 15 миллионов россиян.
К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда России ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.
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