Житель Башкирии убил жену гусем и мухобойкой

Житель Башкирии, насмерть забивший жену тушей гуся и самодельной мухобойкой, пойдет под суд, сообщается на сайте регионального СК.
В сентябре 2018 года в одном из сел Хайбуллинского района Башкирии 64-летний мужчина до смерти забил собственную жену.
ЧП произошло во время распития алкоголя. Конфликт начался после претензий мужчины. Он обвинил жену в том, что она пропивает совместно нажитое имущество и не помогает семье.
В порыве ярости он накинулся на женщину, схватив тушу гуся, зарезанного на ужин, и мухобойку. После этого женщина легла спать и скончалась во сне.
Мужчина сначала подумал, что жена умерла из-за проблем с сердцем, однако судмедэкспертиза установила, что причиной гибели стали побои.
В ходе расследования мужчина признал свою вину.
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