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Житель Нижнего Тагила нашел доказательства пыток группы Дятлова

, ИА "Амител"
Он обратил внимание на правую руку, пальцы которой были сложены в "кукиш"

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сообщил "URA.RU", что нашел засекреченные в рамках уголовного дела фотографии тел туристов из группы Игоря Дятлова.

Дегтерев заметил, что на фотографии, запечатлевшей момент нахождения тела одной из туристок Зинаиды Колмогровой, лежит военный ремень. На следующей фотографии, где погибшую доставали из снега, ремня уже не было.

На кадрах из морга радиолюбитель обратил внимание на вырезанную на лбу Зинаиды пятиконечную звезду и на правую руку, пальцы которой были сложены в "кукиш".

"Скорее всего женщина успела сжать пальцы еще при жизни. Даже после смерти пальцы разжать полностью не получилось. Вероятно, она таким образом выразила свое презрение к тому, кто ее убивал", — заключил Дегтерев.

Все это, по мнению исследователя, говорит о том, что следователи пытались скрыть доказательства издевательств над советскими туристами.

Ранее Валентин Дегтерев писал, что нашел письмо в газету "Уральский рабочий" от уральца Николая Кузьминова, который принимал участие в поисково-спасательной операции группы Дятлова. Из письма следует, что туристов погубили огненные шары в небе, которые на самом деле оказались испытанием ракетных двигателей с водородом и метанолом.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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