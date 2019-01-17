Ученые изобрели новые противозачаточные в виде пластыря

Сотрудники Технологического университета Джорджии (США) презентовали свое новое изобретение — женский противозачаточный пластырь. , сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Nature Biomedical Engineering.
Действие контрацептива основано на крошечных иглах, "встроенных" в клейкую ленту. На каждой из маленьких иголочек находится некоторое количество действующего вещества, которое при попадании в кровь вызывает гормональную реакцию и предотвращает оплодотворение. Иглы впаяны в пластырь.
Чтобы воспользоваться контрацептивом, достаточно достать его из упаковки и плотно прижать к коже на несколько секунд.
Ученые пояснили, что иглы сделаны из того же материала, что и растворяющиеся нити, применяемые хирургами при наложении швов. Авторы метода признались, что эксперименты проводили исключительно на грызунах.
"Пока не знаем, как он будет работать на людях", — сообщил американский ученый Марк Праусниц.
Крысы в лабораторных условиях прекрасно переносили микроинъекции при помощи пластыря. По расчетам ученых, введенная доза гормона позволит женщине быть защищенной от возможного зачатия в течение месяца.
Комментарии