Ребенок родился в мужской колонии Новгородской области

Женщина 1995 года рождения, находившаяся на длительном свидании с отбывающим наказание мужем, родила девочку в исправительной колонии в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
Роды были преждевременными и начались внезапно. Сотрудники колонии не растерялись, вызвали скорую помощь, а сами начали помогать семейной паре.
"Оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от руководства Олег Родин оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам принимать роды в столь необычных условиях. Непосредственное участие в принятии родов волей судьбы пришлось принимать и отцу ребенка", — отметили в пресс-службе.
Новорожденная весит около двух килограммов и имеет рост 43 сантиметра. Маму и малышку отвезли в один из родильных домов Великого Новгорода.
Врачи скорой помощи отметили грамотные действия, быструю реакцию и смелость сотрудников ИК-7. По словам Емельянинко и Родина, с такой ситуацией им пришлось столкнуться первый раз в жизни. "Мужчины находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства, но очень рады, что все закончилось благополучно", — говорится в сообщении ведомства.
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