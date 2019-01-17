Личные данные россиян соберут в одну систему

Вся личная информация россиян будет собрана в Национальную систему управления данными (НСУД), пишет "Российская газета" со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Савву Шипова.
"НСУД станет источником данных о гражданине, при этом у каждого должна быть возможность зайти в систему и увидеть или проверить информацию, которая о нем содержится. Кроме того, необходимо сформировать функционал для управления гражданином доступом к его данным", — сказал Шипов.
Например, гражданин сможет дать согласие на передачу данных о его болезни в медицинский центр. Цифровой профиль будет дистанционно доступен для врачей, которые дадут свои рекомендации. Или наоборот, россияне запретят использование своих данных.
Шипов рассказал, что существует уже более 300 информационных федеральных ресурсов. В них содержатся наиболее важные сведения — 17 тысяч видов данных и свыше двух миллиардов реестровых записей.
"Мы планируем исключить дублирующиеся данные, оставив только один источник, то есть, создать систему эталонных данных. Например, сведения о регистрации по месту жительства хранятся у полиции, и только там, и если они кому-то нужны, то эти данные должны браться только оттуда, и больше их никто не хранит", — пояснил Шипов.
По его мнению, появление НСУД повысит качество госуслуг и сократит количество операций: "Большинство госуслуг основано на оценке очень четких параметров — да или нет. Родился ребенок — положено выдать свидетельство о рождении, семья многодетная — положены дополнительные пособия. Роль заявителя и роль чиновника сводится к минимуму".
Комментарии