Правозащитники перечислили пять фактов об изнасилованиях

Международная неправительственная организация Великобритании Amnesty International опубликовала в своем Twitter инфографику, в которой были сформулированы пять фактов об изнасилованиях, сообщает телеканал "360".
Большинство изнасилований совершается людьми, известными жертвам. Это первый факт, который назван шокирующим организацией Amnesty International, которая занимается исследованиями и действиями, направленными на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации.
Также в пятерку фактов вошли следующие:
• часто жертвы изнасилования не оказывают физического сопротивления;
• ложные обвинения в изнасиловании весьма редки;
• одежда и белье, которые женщины носят, не является призывом к половому акту;
• состояние алкогольного и наркотического опьянения не могут служить оправданием для изнасилования.
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