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Легендарный биатлонист Тихонов предложил Шипулину идти не в Госдуму, а в шахту

, ИА "Амител"
По мнению Тихонова, спортсмены считают политику самым простым занятием

Фото: alexander-tikhonov.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира по биатлону, легендарный советский спортсмен Александр Тихонов, названный лучшим спортсменом XX столетия, прокомментировал сообщения о том, что экс-биатлонист Антон Шипулин готов стать депутатом Госдумы, пишет "URA.RU".

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры в конце декабря 2018 года после обвинений в употреблении допинга. Ранее сообщалось, что он намерен баллотироваться в Госдуму от Свердловской области.

Тихонов отметил, что на тренировки и на подготовку Шипулина были потрачены огромные деньги. Он посоветовал бывшему спортсмену отправиться работать "в шахту".

"Не нравится, не могу — иди отдыхай, бери лопату и в шахту, чтобы государство зря деньги не тратило на тебя", — заявил Тихонов Sport24.

По мнению Тихонова, спортсмены считают политику самым простым занятием, а потому отдают ей свое предпочтение после окончания профессиональной карьеры.

"Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну", — подчеркнул Тихонов.

При этом, по его словам, тренерами большинство из таких спортсменов работать не хотят.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что обсуждал с Шипулиным возможность избрания последнего в качестве депутата в Госдуму. Сам спортсмен попросил дождаться официальных заявлений по этому поводу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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