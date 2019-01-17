Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Путина

Власти Сербии принимают все меры по обеспечению безопасности предстоящего визита президента РФ Владимира Путина, заявил его помощник Юрий Ушаков, сообщает "Говорит Москва".
"Я уверен, что деятельность нашей делегации будет обеспечена, и никаких срывов не будет", — отметил Ушаков.
Он также прокомментировал информацию о том, что в Белграде задержали подозреваемого в подготовке покушения на Путина.
Ушаков уверен, что сербские службы безопасности находятся в контакте с соответствующими российскими ведомствами.
При этом о предотвращении покушения Ушаков, по собственному признанию, знает из СМИ. "Другой информации я не имею. Там тоже еще много непонятного так и остается", — рассказал помощник президента.
Ранее сообщалось, что в Сербии полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке покушения на Путина. В рюкзаке у задержанного нашли винтовку с оптическим прицелом, а дома — компоненты для взрывного устройства. 17 января Путин намерен посетить Белград для встречи с президентом Александром Вучичем.
Комментарии