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Роскомнадзор заблокировал в России водонагреватель

, ИА "Амител"
Оказалось, что из-за блокировок IP-адресов Telegram и Amazon бойлер не мог выполнять все свои функции

Житель России на сайте Pikabu рассказал свою историю про недавно купленный бойлер Ariston и то, как Роскомнадзор вмешался в его жизнь.

Оказалось, что из-за блокировок IP-адресов Telegram и Amazon бойлер не мог выполнять все свои функции, задуманные производителем. В частности, водонагреватель имеет функцию дистанционного управления с помощью Wi-Fi. Когда мужчина подготовил устройство к работе, то обнаружил, что бойлер подключается к Wi-Fi, но не входит в Сеть.

С этой проблемой он обратился к производителю, однако так и не получил ответ. Тогда он написал гневный отзыв на "Яндекс.Маркете". Впрочем, после ответ от производителя он получил. Оказалось, что он не первый, кто жалуется на эту функцию. Это началось, по словам представителя компании, после обновления приложения. Выяснилось, что проблемы связаны с блокировками IP-адресов Роскомнадзором, который пытался заблокировать адреса мессенджера Telegram, но он использовал некоторые адреса Amazon. Как оказалось, эти же адреса использует производитель бойлера.

После такого ответа мужчина решил поделиться этой историей. К его заметке люди написали множество комментариев. Люди советуют "поставить на бойлер VPN". Некоторые отметили, что Роскомнадзор не просто так заблокировал водонагреватель, поскольку в России через них торгуют наркотиками и устраивают теракты. Кроме того, есть вероятность, что США, объединив все бойлеры в одну сеть, могут устроить диверсию, отключив одновременно все водонагреватели в России летом, когда у людей нет горячей воды.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2019 09:29
- гость -

Ещё одно доказательство, что в роспозоре сидят одни идиоты

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17.01.2019 09:34
- гость -

из пушки по воробьям - так можно назвать работу Роскомнадзора.
ибо программы обходчики спокойно разрешают работать на запрещенных телеграм и прочем...

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