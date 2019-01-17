Резкий скачок инфляции зафиксировали в России

За первые две недели 2019 года рост цен в России более чем в два раза превысил инфляцию за весь январь прошлого года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и "Платформы ОФД" Сбербанка.
По данным экспертов, скачок инфляции связан с повышением НДС и регулируемых тарифов, а также сезонным повышением спроса. Вместе с тем, как отмечают специалисты, россияне стали более рассудительны в своих тратах.
Аналитики ожидают дальнейшего роста инфляции — по их данным, изменения будут наблюдаться в области товаров массового потребления и там, где слабая конкуренция, пишет издание.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной следить за инфляцией в стране.
16 января в ЦБ сообщили, что прогнозируют годовую инфляцию в I квартале 2019 года на уровне 5,5-6%, затем она замедлится.
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