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Мужчина, содержавшийся в следственном изоляторе в Бийске, предстанет перед судом по обвинению в убийстве сокамерника, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно версии правоохранителей, между обвиняемым и его сокамерником систематически происходили словесные конфликты, что обострило их отношения.
В итоге в октябре прошлого года в ночное время обвиняемый, разбив руками зеркало в помещении камеры, осколком причинил лежащему на кровати потерпевшему удары в область шеи.
"От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение целого ряда корыстных и корыстно-насильственных преступлений", — добавляют в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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