Результаты голосований депутатов Госдумы предлагают публиковать в СМИ

СМИ могут обязать делать публикации результатов голосования депутатов Госдумы по важным политическим вопросам, пишет "Парламентская газета".
Авторами инициативы стали депутаты Владимир Бортко и Сергей Иванов.
"Для повышения ответственности депутатов и политических партий перед избирателями, а также обеспечения открытости и гласности работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации законопроектом предлагается обязать государственные средства массовой информации указывать результаты голосования фракций по вопросам, подлежащим обязательному опубликованию в средствах массовой информации", — говорится в пояснительной записке к инициативе.
Парламентарии считают, что становиться публичными могут, к примеру, результаты голосования по даче Госдумой согласия президенту России на назначение председателя правительства, назначение на должность и освобождение от должности уполномоченного по правам человека, объявление амнистии, принятие федерального закона по результатам повторного голосования Госдумы в случае отклонения Совфедом какого-нибудь федерального закона и не только.
Комментарии
хорошая инициатива