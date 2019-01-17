Ксения Собчак внезапно посетила Киев

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Instagram Stories.
“Ну привет, kieв!)))”, — написала Собчак, сопроводив сообщение видеозаписью с Европейской площади в Киеве.
Ранее стало известно, что Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, как отмечает сайт, она оправдывала "оккупацию" Крыма.
Сама Собчак заявляла, что считает полуостров украинской территорией. В частности, в ходе прошлогоднего визита в США она отметила, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также подчеркнула, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.
Комментарии
Почему внезапно? Может, она целый месяц планировала.
Президентом хохлостана хочет стать?
Давай Ксения, украинцы тебя выбирут, они устали от войны
Кто это? Новая королева английская?