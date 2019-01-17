Фото: severpost.ru
Крупный пожар произошел в частном жилом доме в Барнауле на улице Мамонтова в ночь на четверг, 17 января.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 01:37. Ликвидировать пожар удалось в 02:30.
На тушение привлекалось восемь единиц техники и 30 человек личного состава. В результате ЧП никто не пострадал.
В экстренном ведомстве уточнили, что площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Огнем повреждены стены, перекрытия и кровля.
Предварительной причиной пожара называется нарушение правил эксплуатации печного оборудования.
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