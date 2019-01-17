Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возглавит российскую делегацию и примет участие в сессии "Экономика России — шаг вперед", которая пройдет в рамках проекта "Русский дом" в Давосе, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Мероприятие будет приурочено к вопросам будущего технологического развития экономики в ряде сфер: электронной коммерции, мобильной телефонии и финансовых технологий. В этих сферах, как отмечает Орешкин, Россия не уступает развитым странам, как, впрочем, и во всех глобальных технологических процессах в целом.
Орешкин подчеркнул, что инновационные проекты и услуги в настоящий момент — это основные драйверы для роста качества и объема инвестиций.
"Повышение уровня конкурентоспособности нашей страны на рынке высоких технологий не только повлияет на развитие экономики и увеличение объемов несырьевого экспорта, но и положительным образом отразится на всех сферах человеческой жизни", — добавил министр.
Также в беседе примут участие операционный и финансовый директор компании "Яндекс" Грег Абовский, основатель компании Frontier Ventures Дмитрий Алимов, председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков, вице-президент АО "Тинькофф Банк" Максим Евдокимов, член совета директоров компании OZON Бернард Луки и основатель платформы Opportunity Network Брайан Паллас. Модератором выступит главный исполнительный директор, сооснователь коммуникационного агентства EM Том Блэквэлл.
"Русский дом", организатором которого выступает Фонд Росконгресс, состоится 21–25 января 2019 года в дни Всемирного экономического форума.
Комментарии
когда рывок?
"Экономика России — шаг вперед" - остается добавить от Ленина - Шаг вперед, два назад.