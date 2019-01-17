Имущество совладельца "Алтаймясопрома" выставили на торги

Совладельца и бывшего гендиректора ООО "Алтаймясопром" Бориса Панова признали банкротом, сообщает "Интерфакс". Соответствующее решение принял Арбитражный суд Кемеровской области.
Панов выступал поручителем перед Внешэкономбанком по кредиту "Алтаймяспрома". Позднее в отношении предприятия, не способного рассчитываться с кредиторами, открыли конкурсное производство.
Как с поручителя, ВЭБ запросил с Панова 5,65 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей — основной долг, остальное — пени. Неспособный выплатить такую сумму, Панов признан банкротом, а его имущество уйдет с молотка.
Комментарии
Бизнес по-русски)))) можно по новой начинать, с чистого листа)
о КАК надо.молодец