Рост инвестиций в экономику Алтайского края по итогам 2018 года составит 7-10%, что составит около 92-94 миллиардов рублей, сообщил в интервью ТАСС во время Гайдаровского форума губернатор региона Виктор Томенко. По словам губернатора, необходимо сделать так, чтобы привлечение инвестиций стало в крае идеологией.
"Уточнились цифры — фактически объем инвестиций 2017 года составил почти 88 млрд рублей <…> Я ранее говорил, что рост (в 2018 году) будет процентов 20 (к 2017 году), предполагая, что у нас будет 80-миллиардная база. По ожидаемым цифрам на 92-94 млрд рублей инвестиций мы будем выходить (по итогам 2018 года), то есть уровень не падает, понемножку растет — 7-10% прироста будет", — сказал Томенко.
По словам главы региона, в крае доля инвестиций по отношению к валовому региональному продукту составляет порядка 17%. Томенко отметил, что по этому показателю нужно стремиться к цифре в 23-25%.
"Я провозгласил нацеленность на то, чтобы привлекать к нам те компании и структуры, которые краем интересуются и пока в нем не работают, но у них есть задумки. Здесь не может быть один внимательный и заботливый губернатор в этом направлении. <…> Вопрос привлечения инвестиций в Алтайский край должен стать идеологией", — подчеркнул губернатор.
Среди направлений, которые в крае уже получают развитие, глава региона отметил текстильное производство, проект по строительству кожевенного завода в Заринске, большое количество проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности аграрного региона, в том числе — в молочной и мясной отраслях. Также, по словам Томенко, есть ряд социальных направлений, куда инвесторы будут направлять средства в будущие годы — дорожное строительство, газификация.
Комментарии
Хлебобулочный завод уничтожим, построим новый?
"Томенко намерен превратить в идеологию"
Да он сектант
Хлебобулочный завод уничтожим, построим новый?
зачем построим - только привлечем инвестиции, идеология-с)))
надо ввести доп.налог на жителей Алтайского края "на инвестиции")))