Фото: Екатерина Смолихина
Презентация модернизированного пространства Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова прошла 16 января в Барнауле. Ремонт на первом этаже длился несколько месяцев и обошелся краевому бюджету в 12 миллионов рублей. Откладывать ремонт было нельзя. Любой книголюб, заходя в Шишковку, словно отправлялся на машине времени в прошлое и попадал в эпоху правления Леонида Брежнева. Здание, в котором располагается главная библиотека края, введено в эксплуатацию в 1971 году. И с тех пор здесь не проводились глобальные работы по ремонту и модернизации.
Теперь на первом этаже, сделанном в стиле "лофт", установлены современные компьютеры, мягкая мебель. В 2018 году в рамках проекта по комплексной модернизации пространства проведены ремонтные работы холла 1 этажа, появились кафе и специализированное оборудование, а также станция самостоятельной книговыдачи и компьютерного оборудования для слабовидящих. Компьютеры, надо сказать, современнее и мощнее, чем в любом офисе города. А площадка сектора записи позволяет существенно сократить время ожидания пользователей в случае очередей в час пик. Была установлена станция для самостоятельной сдачи книг, которая решила давнюю мечту пользователей, частенько попадающих в нерабочие часы библиотеки: теперь сдать книги можно круглосуточно. В общем, даже барнаульские хипстеры — и те найдут, чем заняться в обновленном пространстве.
Одними из первых, кто оценил новое пространство, стал спикер АКЗС Александр Романенко и министр культуры Елена Безрукова. Они не скрывали, что отремонтированный первый этаж — просто космос. Так, Александр Романенко оформил читательский билет, оставил несколько книг "Умные граждане — умное государство" и "Неизвестный Алтай: Наши министры", а взамен взял для внучек "Дети капитана Гранта".
Теперь стоит надеяться, что подобный ремонт в ближайшие годы произойдет и на других этажах главной библиотеки Алтайского края. О том, как прошло открытие — смотрите в фоторепортаже от большой любительницы Харуки Мураками Екатерины Смолихиной.
Комментарии
Хоть что им сделай всё равно все в смартфонах , печалька .
Эх, сколько лет в Шишковке оттрубила. Здорово сделали!