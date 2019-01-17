Минюст Украины в документах называет Крым российским

Сотрудники Министерства юстиции Украины выдали гражданину страны документ, где Крым обозначен как субъект Российской Федерации. Главное территориальное управление юстиции в Киеве, которое отказало в госрегистрации смерти жителя полуострова Николая Яковенко, не признав российские документы, указало сам регион частью РФ, пишет "Утро.ру".
Об этом в Facebook гневно написал сын умершего, который пришел в киевский ЗАГС за необходимым свидетельством.
"Друзья, мне одному кажется, что этот документ, который я получил, и с которым должен идти в суд, немного, мягко говоря, "по-дебильному написан"? Мне одному кажется, что все то, что подчеркнуто красной чертой, должно быть написано примерно так: "...который умер... на временно оккупированной территории Украины, в г. Симферополь, АР Крым, который в документах, предоставленных ...отмечается, как "г. Симферополь, Республика Крым..." и дальше по тексту?", — возмущается мужчина.
"Мне одному кажется, что мы одновременно требуем от всего мира непризнания аннексии, и сами ее признаем в своих же документах, пренебрегая и законодательством Украины, и Конституцией Украины, и даже логике. Потому что, если все это кажется только мне одному, то это звоночек о том, что мне уже пора к психиатру, а я так не считаю", — добавил он.
В комментариях к записи украинцы посоветовали автору обратиться в СБУ.
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