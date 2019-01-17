Учительница биологии и завуч школы № 93 в Тольятти схватила за горло свою ученицу, когда та отвлеклась на рисование. Видео выложили в Сеть одноклассники девочки, сообщает телеканал "360".
В описании к ролику сказано, что учительница раскидала вещи пятиклассницы, ударила ее по лицу и схватила за горло. "Инцидент произошел из-за того, школьница рисовала на уроке. Учительница применила силу", — сообщили авторы видео. Несколько учеников сообщили, что преподавательница ведет себя так не в первый раз.
Девочка рассказала телеканалу, что женщина постоянно использует подобные методы: "Ранее и в нашем классе случалось подобное. Конечно, она не избивала детей, но все же. Из других классов мне рассказывали, что она брала за волосы и била об учебник".
Она также уточнила, что часто учительница "заводилась" и вымещала на детей злобу по самым мелким поводам. "Подобные случаи происходят не из-за серьезных причин, а абсолютно незначительных. То есть, например, мальчик что-то сказал однокласснику, а она его потом мотает за шкирку и чуть ли не душит о воротник. Это было вчера в нашем классе", — рассказала девочка.
"Была еще одна ситуация. Моя подруга просто посмотрела в окно на уроке. Учительница, решив, что она болтает, подошла и начала на нее кричать. После преподавательница начала просто вертеть ее голову в разные стороны, выглядело так, будто она правда пытается свернуть ей шею", — добавила ученица.
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