Учительница биологии и завуч школы № 93 в Тольятти схватила за горло свою ученицу, когда та отвлеклась на рисование. Видео выложили в Сеть одноклассники девочки, сообщает телеканал "360".
В описании к ролику сказано, что учительница раскидала вещи пятиклассницы, ударила ее по лицу и схватила за горло. "Инцидент произошел из-за того, школьница рисовала на уроке. Учительница применила силу", — сообщили авторы видео. Несколько учеников сообщили, что преподавательница ведет себя так не в первый раз.
Девочка рассказала телеканалу, что женщина постоянно использует подобные методы: "Ранее и в нашем классе случалось подобное. Конечно, она не избивала детей, но все же. Из других классов мне рассказывали, что она брала за волосы и била об учебник".
Она также уточнила, что часто учительница "заводилась" и вымещала на детей злобу по самым мелким поводам. "Подобные случаи происходят не из-за серьезных причин, а абсолютно незначительных. То есть, например, мальчик что-то сказал однокласснику, а она его потом мотает за шкирку и чуть ли не душит о воротник. Это было вчера в нашем классе", — рассказала девочка.
"Была еще одна ситуация. Моя подруга просто посмотрела в окно на уроке. Учительница, решив, что она болтает, подошла и начала на нее кричать. После преподавательница начала просто вертеть ее голову в разные стороны, выглядело так, будто она правда пытается свернуть ей шею", — добавила ученица.
Комментарии
Давно пора запретить телефоны в школах
Давно пора запретить неадекватных учителей, озлобленных личными проблемами
Давно пора запретить избалованных, наглых, невоспитанных детей
Учительница в Тольятти схватила за горло ученицу за рисунок на уроке
Может девочка нарисовал солнце и пальму, а учительница вспомнила свою зарплату и рефлексивно схватила девочку за горло? Учителя когда про свою зарплату вспоминают, впадают в состояние аффекта, не понимают, что творят
Пусть девочка дождется прямой линии с Пыней и пожалуется на учителя. Пыня ее понизит в звании
Такой учительнице можно и в лобешник прописать. Я могу рисовать... когда учился, то часто рисовал на уроках, если не было необходимости чем-то иным себя занять - запись лекций (у нас были пары и лекции в школе-гимназии), контрольные и прочее-прочее-прочее. То есть, в те моменты, когда я мог себе это позволить. Учителя почему-то не хватали за горло, понимая, что в таком режиме я даже лучше усваиваю информацию, которую преподносят мне в устном виде. Дети ведь все разные... кто-то рисует, кто-то смотрит учителю в глаза, кто-то и вовсе закрыв глаза лучше усваивает информацию, поскольку именно у него иной принцип мышления и мыслит он через иные признаки, чего, скажем, данный дерьмопедагог понять не в состоянии.
Интересно а как родители смотрят на неадекватную завучиху
за горло за рисунок
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мне бы училка по русскому за такое двойку поставила
суровая была!