Мисс Интернэшнл — 2018 — Марием Веласко. Фото: instagram.com/mariemvelazco
Венесуэла заняла верхнюю строчку рейтинга стран с самыми красивыми женщинами. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Missosology, первое место стране обеспечили мисс Интернэшнл Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Супранэшнл" и "Мисс Земля".
Филиппины взяли второе место благодаря мисс Вселенной Катрионе Грей. На третьем расположилась Мексика с Ванессой Понсе де Леон — "Мисс мира". В рейтинг также вошли ЮАР, Вьетнам, США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.
Комментарии
дама с лошадиной челюстью..
и фигура - треугольник с вершиной вниз. как у мужчины...
В Венесуэле много русских и других славян , так что нечего удивляться .