Научными сотрудниками АлтГТУ разработан состав и технология, предназначенная для поверхностного упрочнения металлических деталей машин и оборудования. Технология позволяет получать износостойкие покрытия, повышающие эксплуатационную стойкость деталей машин и инструментов из сталей, чугунов и твердых сплавов от 2 до 50 раз.
В АлтГТУ предложили наносить на поверхность деталей упрочняющий боридный слой путем термической обработки в насыщенной среде. В результате обработки на поверхности изделий формируются сплошные многокомпонентные боридные покрытия. Толщина покрытий составляет до 10 мкм на твердых сплавах и до 200 мкм на сталях и чугунах при твердости на поверхности, сравнимой с твердостью твердых сплавов на основе WC (до 2700 HV).
Такая технология применима в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, обработке материалов, строительстве и горной промышленности.
Разработчики отмечают простоту и экономичность процесса, который не требует применения сложного оборудования и тщательной подготовки поверхности перед обработкой. Кроме того, благодаря большой толщине получаемых слоев, допускается производство доводки размеров изделий.
Комментарии
"допускается производство доводки размеров изделий"
Если твердрсть поверхности до 2700 HV то чем обрабатывать? Даже поверхность твердых сплавов (на основе карбида вольфрама и титана) имеет меньшие величины?
Для мирового опыта, это детская забава.