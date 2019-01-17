В Барнауле пассажирский автобус протаранил дерево на проспекте Ленина

Пассажир автобуса пострадал 16 января в результате аварии на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на информацию отделения пропаганды БДД городской ГИБДД.
Около 19:00 общественный транспорт протаранил дерево. Одному горожанину, находившемуся в салоне "маршрутки", потребовалась медицинская помощь.
20-летнего барнаульца доставили в городскую больницу, однако госпитализировать его не стали.
По факту ДТП полицейские ведут проверку. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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