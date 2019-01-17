Заместитель министра экономического развития Вадим Живулин на Гайдаровском форуме заявил, что работа над президентским майским "суперуказом" приведет к массовой замене чиновников, сообщает "URA.RU".
"Переход на новые задачи должен сопровождаться новой системой работы с кадрами", — заметил Живулин во время дискуссии, которая проходила на секции "Современное государственное управление: меняемся для вас".
О том, что в регионах начата новая работа с кадрами, на секции подтвердили сразу несколько губернаторов. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что региональная власть собирается резко увеличить число специалистов, обладающих "навыками управления изменениями". В области уже начал формироваться кадровый резерв.
Гусев уверен, что чиновники старого формата сами поймут свою ненужность при выстраивании новой системы, основой которой станут цифровизация и проектный подход.
"Система будет выстроена так, что они сами поймут свою ненужность", — сказал он.
Майский "суперуказ" (издан в 2018 году при вступлении Путина на четвертый срок) предполагает масштабные изменения в демографии, экологии, благоустройстве и еще девяти сферах жизни к 2024 году.
Комментарии
Как бы все бвли рады если бы эти замены начались с дедушки и до самого низа.
17.01.2019 13:50
Борис
Причём с внимательной проверкой нажитого соответствию получаемых доходов у всех родственников и друзей.