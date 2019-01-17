Фото: tengrinews.kz
Мужчина 1984 года рождения, переходивший по пешеходному переходу проезжую часть на Змеиногорском тракте, госпитализирован после наезда автомобиля.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 января в 07:30 на 13 километре дороги "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".
"Предварительно установлено, что водитель-мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют в ГИБДД.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, госпитализирован.
Комментарии