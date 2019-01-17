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Автомобиль в Барнауле сбил пешехода на "зебре": мужчина госпитализирован

, ИА "Амител"
ДТП произошло утром 17 января на Змеиногорском тракте

Фото: tengrinews.kz

Мужчина 1984 года рождения, переходивший по пешеходному переходу проезжую часть на Змеиногорском тракте, госпитализирован после наезда автомобиля.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 января в 07:30 на 13 километре дороги "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".

"Предварительно установлено, что водитель-мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют в ГИБДД.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, госпитализирован.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.01.2019 12:40
- гость -

Каждый день кто-то кого-то сбивает. Зачем это освещать ежедневно? Какую цель преследуете?

0  0
17.01.2019 12:43
- гость -

Зачем это освещать ежедневно? Какую цель преследуете?

что бы все участники дорожного движения голову включали, а не только ели в нее

0  0
17.01.2019 12:48
гость

Некоторые читают, что каждый день кого-нибудь сбивают и к вечеру сами кого-нибудь сбивают. Не у всех голова включается

0  0
17.01.2019 12:49
гость

Большинство, кто сбивает. в голову едят

0  0
17.01.2019 12:52
- гость -

Зачем это освещать ежедневно?

Либо чтобы протолкнуть какой-нибудь закон под шумок

0  0
17.01.2019 12:53
- гость -

Большинство, кто сбивает. в голову едят

100% тех кого сбивают делают тоже самое.

0  0
17.01.2019 12:55
- гость -

на дорогах лед, у мэрии не хватает песка - вот и сбивают

0  0
17.01.2019 12:57
месный

17.01.2019 12:53
- гость -

убивают именно те кто вмашине руль рулит и пидальки жамкает !!!!

0  0
17.01.2019 12:59
- гость -

17.01.2019 12:57
месный

Убивают коммунальные службы. Пешеходов не видно из-за сугробов, которые не убирают перед пеш.переходами

0  0
17.01.2019 13:00
гость

17.01.2019 12:53
- гость -
100% тех кого сбивают делают тоже самое.

Ребенок или старая бабушка, которых сбивают, имеют права соображать чуть меньше того, кто их сбивает, если за рулем не сидит человек с мозгом ребенка или старой бабушки.

0  0
17.01.2019 13:01
гость

17.01.2019 12:59
- гость -

Сугробы ни кого еще не убили

0  0
17.01.2019 13:03
- гость -

17.01.2019 12:57
месный

Бронеголовый, а зачем ты под колеса идешь если видишь что летит ракета?

0  0
17.01.2019 13:04
гость

Под колеса идут в основном дети. А кто наезжает на них - твари

0  0
17.01.2019 13:05
месный

17.01.2019 12:59
- гость -

Если за сугробом не видно то нахрена переть газуя надеясь, что там никого нет?! Это вообще моск отсутствовать должен, чтоб так ездить!

0  0
17.01.2019 13:09
месный

17.01.2019 13:03
- гость -

Эээ стопэ, на личности не переходим ага, если аргументов нет!!!!
Те кто идут под ракету видать её не видят или мозга недостаточно понять это?
Ну и далее, а с какого хрена в этом месте ваще ракета делает, у такого склонного к ракетизму в таких местах вообще прав не должно быть в принцыпе!

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