Фото: tengrinews.kz
Мужчина 1984 года рождения, переходивший по пешеходному переходу проезжую часть на Змеиногорском тракте, госпитализирован после наезда автомобиля.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 января в 07:30 на 13 километре дороги "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".
"Предварительно установлено, что водитель-мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", — уточняют в ГИБДД.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, госпитализирован.
Комментарии
Каждый день кто-то кого-то сбивает. Зачем это освещать ежедневно? Какую цель преследуете?
Зачем это освещать ежедневно? Какую цель преследуете?
что бы все участники дорожного движения голову включали, а не только ели в нее
Некоторые читают, что каждый день кого-нибудь сбивают и к вечеру сами кого-нибудь сбивают. Не у всех голова включается
Большинство, кто сбивает. в голову едят
Зачем это освещать ежедневно?
Либо чтобы протолкнуть какой-нибудь закон под шумок
Большинство, кто сбивает. в голову едят
100% тех кого сбивают делают тоже самое.
на дорогах лед, у мэрии не хватает песка - вот и сбивают
17.01.2019 12:53
- гость -
убивают именно те кто вмашине руль рулит и пидальки жамкает !!!!
17.01.2019 12:57
месный
Убивают коммунальные службы. Пешеходов не видно из-за сугробов, которые не убирают перед пеш.переходами
17.01.2019 12:53
- гость -
100% тех кого сбивают делают тоже самое.
Ребенок или старая бабушка, которых сбивают, имеют права соображать чуть меньше того, кто их сбивает, если за рулем не сидит человек с мозгом ребенка или старой бабушки.
17.01.2019 12:59
- гость -
Сугробы ни кого еще не убили
17.01.2019 12:57
месный
Бронеголовый, а зачем ты под колеса идешь если видишь что летит ракета?
Под колеса идут в основном дети. А кто наезжает на них - твари
17.01.2019 12:59
- гость -
Если за сугробом не видно то нахрена переть газуя надеясь, что там никого нет?! Это вообще моск отсутствовать должен, чтоб так ездить!
17.01.2019 13:03
- гость -
Эээ стопэ, на личности не переходим ага, если аргументов нет!!!!
Те кто идут под ракету видать её не видят или мозга недостаточно понять это?
Ну и далее, а с какого хрена в этом месте ваще ракета делает, у такого склонного к ракетизму в таких местах вообще прав не должно быть в принцыпе!