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Семилетний ребенок пострадал в результате ДТП, случившегося накануне в Горно-Алтайске на улице Кучияк в результате столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero и Nissan Teana.
Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла в районе дома № 31 в 07:45, когда 46-летняя местная жительница, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, выезжая на дорогу с прилегающей территории задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автомобилем Nissan Teana под управлением 30-летнего горожанина.
В результате в детскую республиканскую больницу с полученными травмами был госпитализирован семилетний пассажир автомобиля Nissan.
Установлено, что водители автомобилей были трезвые. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.
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