Алтайская активистка решила найти подружку сибирской отшельнице Агафье

Алтайская активистка и фотограф Светлана Казина опубликовала в своем Facebook пост, в котором просит помочь найти подружку известной сибирской отшельнице Агафье Лыковой, пишет "Газета Кемерово".
Агафья Лыкова — единственная представительница староверов в Западных Саянах. Она живет в тайге на территории Хакасского заповедника в полной изоляции с 1937 года.
Казина рассказала о своем визите к Агафье Лыковой. По ее словам, Агафья попросила найти ей "подружку" — послушницу, которая бы помогала по хозяйству. Она также пояснила, что Агафья — очень неуживчивый человек со своеобразным характером, которой подойдет особенный человек.
"Прошу понимания: это должна быть женщина деревенского уклада, женщина, которая знает, что такое свой дом, отсутствие электричества, отопления и воды в доме. Женщина, не боящаяся естественности мироздания в условиях дикой природы (тайги и гор). Женщина, любящая уединение, а значит, та, что не боится тишины, отсутствия людей, благ цивилизации, любит себя и Бога. Женщина со стальным стержнем. Как у Агафьи", — написала Казина.
"Никто не просит переезжать туда навсегда, сможет такой человек продержаться там лет пять. Меньше — тоже молодец", — добавила Казина.
В конце 2018 года к Агафье Лыковой прилетал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он привез ей продукты и подарил щенка. Стоит отметить, что власти Кемеровской области долгое время поддерживают и помогают Агафье, несмотря на то, что фактически место ее проживания находится в Хакасии, а не в Кузбассе. Ранее ей активно помогал бывший глава Кузбасса Аман Тулеев. После своей отставки он пообещал, что Агафью не оставят без внимания и поддержки.
Комментарии
т.е еще и вторую такую же нахлебницу кормить?
агафью за шкирку и в дом престарелых