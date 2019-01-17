Жительницу Барнаула обвиняют в организации преступного бизнеса в области оказания интимных услуг, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено правоохранительными органами, в 2017 году у женщины возник умысел заняться сутенерством. Для этого она распространила свой контактный телефон в среде проституток.
Будущим работницам предприимчивая горожанка пообещала стабильный заработок и покровительство. Взамен она требовала часть выручки.
Подобрав "команду", она распространила свой контактный номер среди администраторов барнаульских саун, бань и гостиниц.
Сотрудникам заведений за каждый переданный заказ полагалась треть от суммы, выплаченной клиентами за интимные услуги.
Доставку девушек "легкого поведения", их защиту, а также прием звонков из саун и распределение выручки обвиняемая брала на себя.
Преступная деятельность жительницы Барнаула продолжалась до сентября 2018 года, пока ее не пресекли правоохранительные органы.
Прокуратура Железнодорожного района краевой столицы направила в суд уголовное дело в отношении горожанки. За организацию занятий проституцией ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Есть огромный спрос на девушек легкого поведения. Государство могло бы иметь приличный налог с этого. Но нет - все в тени, прибыль достается сомнительным личностям
17.01.2019 13:34
поле непаханное.... пора яндексу обратить внимание на данный сегмент рынка. По аналогии с Яндекс такси)