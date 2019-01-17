Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Проезд по площади Сахарова возобновили в центре Барнаула с 17 января — разбор новогоднего городка здесь полностью завершен.
"Сегодня рабочие завершили демонтаж, конструкция ели и новогодние украшения отправлены на хранение. Дорожное движение по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Димитрова возобновлено", — говорится в сообщении городской администрации.
Напомним, что площадь Сахарова была закрыта для проезда автомобилей с 1 декабря, когда здесь стартовали работы по обустройству снежного городка.
Комментарии
Напомним, что площадь Сахарова была *****зарыта****** для проезда автомобилей **********с 1 января,******* когда здесь стартовали работы по обустройству снежного городка.
Автор исправь ошибки. Зарыта она была не с 1 января а с 1 декабря.