"Левада-центр" провел опрос, посвященный проблеме национальной идентификации россиян. На вопрос о том, что вызывает чувство стыда, почти две трети опрошенных назвали жизнь в бедности, пишет РБК.
Социологи выяснили, что 61% россиян больше всего стыдится вечной бедности и неустроенности, в которых живет "великий народ". 45% респондентов заявили, что испытывают стыд за распад СССР, 37% стыдятся хамства, а 24% опрошенных стыдно за "хроническое" отставание от Запада.
Также социологи выяснили, что в первую очередь с мыслью о собственном народе у россиян ассоциируются история, территория, родные места и природа России.
Главными поводами для гордости респонденты назвали победу в Великой Отечественной войне и освоение космоса. Также 45% россиян заявили, что гордятся возвращением Крыма в состав РФ.
Комментарии
они искали еду в мусорных баках и гордились победой в Великой Отечественной войне
Зато народ у нас душевный!
Бедные, но гордые.
Гордятся успехами СССР в прошлом веке и отжимом куска у соседей.
Так себе поводы для гордости - всё из прошлого. Настоящего, получается, в основном стыдятся.
О будущем вообще, похоже, никто не думает. Но, зато, у них какие-то особые ценности, скрепы, понимаешь...
"отжимом куска у соседей"
Это вы о том, когда у России Хрущ отхватил Крым и присоединил к Украине? Или вы об этом не помните, память на уровне помню, что было сегодня, и провал памяти на то, что было вчера...склероз, деменция..
17.01.2019 14:43
- гость -
они искали еду в мусорных баках и гордились победой в Великой Отечественной войне
Недачная шутка у тебя дуримар
17.01.2019 14:43
- гость -
Кто ищет еду в мусорных баках?
Бомжи? Так они всю жизнь так делали.
А больше никто.
17.01.2019 14:53
- гость -
Не отжим куска у соседа, а согласие на народное волеизъявление населения Крыма.
И откуда вы эти "скрепы" берёте? Я ни разу не слышал, чтобы кто-то про скрепы говорил.
Общеизвестно, что фраза была произнесена Владимиром Путиным в 2012 году, Путин говорил о русском языке, русской культуре и совместной тысячелетней истории.
Более никто это выражение из "патриотов" не употреблял.
Зато "либералы" вовсю пользуются им, чтобы подчеркнуть "ватность" оппонентов.
Криво-хитрые опросы проводит иноагент по заказу зарубежных центров информационной войны. И первыми отписываются оттуда же, а вторыми местные вечно недовольные неудачники.