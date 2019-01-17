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Более половины россиян рассказали о "вечной бедности" в великой державе

, ИА "Амител"
Также 45% россиян заявили, что гордятся возвращением Крыма в состав РФ

"Левада-центр" провел опрос, посвященный проблеме национальной идентификации россиян. На вопрос о том, что вызывает чувство стыда, почти две трети опрошенных назвали жизнь в бедности, пишет РБК.

Социологи выяснили, что 61% россиян больше всего стыдится вечной бедности и неустроенности, в которых живет "великий народ". 45% респондентов заявили, что испытывают стыд за распад СССР, 37% стыдятся хамства, а 24% опрошенных стыдно за "хроническое" отставание от Запада.

Также социологи выяснили, что в первую очередь с мыслью о собственном народе у россиян ассоциируются история, территория, родные места и природа России.

Главными поводами для гордости респонденты назвали победу в Великой Отечественной войне и освоение космоса. Также 45% россиян заявили, что гордятся возвращением Крыма в состав РФ.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2019 14:43
- гость -

они искали еду в мусорных баках и гордились победой в Великой Отечественной войне

1  0
17.01.2019 14:48
- гость -

Зато народ у нас душевный!

0  0
17.01.2019 14:53
- гость -

Бедные, но гордые.
Гордятся успехами СССР в прошлом веке и отжимом куска у соседей.
Так себе поводы для гордости - всё из прошлого. Настоящего, получается, в основном стыдятся.
О будущем вообще, похоже, никто не думает. Но, зато, у них какие-то особые ценности, скрепы, понимаешь...

1  0
17.01.2019 15:05
- гость -

"отжимом куска у соседей"

Это вы о том, когда у России Хрущ отхватил Крым и присоединил к Украине? Или вы об этом не помните, память на уровне помню, что было сегодня, и провал памяти на то, что было вчера...склероз, деменция..

0  1
17.01.2019 15:15
- гость -

17.01.2019 14:43
- гость -
они искали еду в мусорных баках и гордились победой в Великой Отечественной войне

Недачная шутка у тебя дуримар

0  0
17.01.2019 15:16
Грантштейн

17.01.2019 14:43
- гость -
Кто ищет еду в мусорных баках?
Бомжи? Так они всю жизнь так делали.
А больше никто.

17.01.2019 14:53
- гость -
Не отжим куска у соседа, а согласие на народное волеизъявление населения Крыма.
И откуда вы эти "скрепы" берёте? Я ни разу не слышал, чтобы кто-то про скрепы говорил.
Общеизвестно, что фраза была произнесена Владимиром Путиным в 2012 году, Путин говорил о русском языке, русской культуре и совместной тысячелетней истории.
Более никто это выражение из "патриотов" не употреблял.
Зато "либералы" вовсю пользуются им, чтобы подчеркнуть "ватность" оппонентов.

0  0
17.01.2019 15:17
- гость -

Криво-хитрые опросы проводит иноагент по заказу зарубежных центров информационной войны. И первыми отписываются оттуда же, а вторыми местные вечно недовольные неудачники.

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