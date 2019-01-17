"Левада-центр" провел опрос, посвященный проблеме национальной идентификации россиян. На вопрос о том, что вызывает чувство стыда, почти две трети опрошенных назвали жизнь в бедности, пишет РБК.
Социологи выяснили, что 61% россиян больше всего стыдится вечной бедности и неустроенности, в которых живет "великий народ". 45% респондентов заявили, что испытывают стыд за распад СССР, 37% стыдятся хамства, а 24% опрошенных стыдно за "хроническое" отставание от Запада.
Также социологи выяснили, что в первую очередь с мыслью о собственном народе у россиян ассоциируются история, территория, родные места и природа России.
Главными поводами для гордости респонденты назвали победу в Великой Отечественной войне и освоение космоса. Также 45% россиян заявили, что гордятся возвращением Крыма в состав РФ.
Комментарии
они искали еду в мусорных баках и гордились победой в Великой Отечественной войне