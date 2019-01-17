Забавная история произошла накануне празднования Нового года в Белгородской области. Администрация поселка Разумное решила поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и допустила ошибку. Чиновники сначала вручили цветы и подарки 96-летней Лидии Ивановне Новосельцевой, а потом поняли, что навестили другого человека, и, забрав дары, покинули место событий, сообщает телеканал "360".

В пакете с подарками, которые чиновники унесли с собой, со слов Лидии Ивановны, лежали конфеты и то ли одеяло, то ли подушка. Бабушка, услышав, что поздравляют не ее, сразу же заявила об ошибке. "Я не обижаюсь, понимаю, что ошибка получилась. Подарок был для Елизаветы Андреевны, я ее хорошо знаю, и чужой подарок никогда бы не взяла", — призналась Лидия Ивановна местному изданию БелПресса.

Стоит подчеркнуть, что ситуацию позднее удалось исправить — к тому моменту, когда в соцсетях общественность уже устроила скандал. 14 января в квартиру к женщине пришли гости из администрации Разумного.

"Когда мы поняли, что ошиблись, извинились, объяснили ситуацию, поздравили ее, что она такая бодрая и активная, подарили букет цветов. У нас в поселке много ветеранов, и всех в лицо мы не знаем", — заявила председатель местного Совета ветеранов Фрида Цуркова.

Глава администрации Василий Чамкаев объяснил, что обидеть ветерана чиновники не собирались, а поздравлять шли Новосельцеву, но Елизавету Андреевну, которая в декабре отметила 90-летний юбилей.

"Виноват человеческий фактор: соседние подъезды, однофамилицы — и в предновогодней суете допустили ошибку. Ошибка была со стороны сотрудников администрации. С ними проведем разъяснительную работу, примем дисциплинарные меры", — заявил он.

На этот раз уже конкретно Лидию Ивановну поздравили с Новым годом и Рождеством, а также вручили цветы и подарок. "Спасибо, что вы у нас есть, мы вас ценим, гордимся вами! И обязательно придем поздравить с днем рождения!" — пообещал глава администрации поселка.