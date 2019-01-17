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Учитель истории из Химок увлекает детей на уроке песнями и музыкой

, ИА "Амител"
Педагог подчеркнул, что сегодня учителя должны учитывать особенности современных детей и способы их коммуникации

Фото: кадр из видео

В Химках учитель истории использует необычную методику. Важные мировые события, по его мнению, школьники отлично запоминают под музыку — дети поют, и незаметно материал усваивается. К тому же, как отмечает педагог, пение раскрепощает и тренирует дикцию, сообщает телеканал "360".

За такой подход к обучению учитель истории и обществознания Гимназии № 9 Григорий Назаров уже стал призером всероссийского конкурса "Учитель года". Но на достигнутом он останавливаться не собирается.

"Песня передает историческую память, любая, песни сейчас в 21 веке очень модные", — говорит учитель.

Такой подход к изучению сложных исторических материалов позволяет школьникам лучше запоминать то, что по старинке монотонно рассказывали. Например, дорогу на Берлин советскими солдатами дети изучают при помощи одноименной песни.

"Если посмотреть исторические песни военных лет, то практически та или иная песня была создана на определенном рубеже Великой Отечественной войны при взятии того или иного города или его освобождения. Естественно, у детей работает и зрительная память хорошо, и слуховая память, и в итоге нам думается, что дети с большим пониманием и уважением будут относиться к истории", — рассказала директор Гимназии № 9 Надежда Лаптева.

Перед каждым таким исполнением учитель настраивает класс и проводит разминку, все как полагается.

Школьники не только легко запоминают материал. "Дети учатся правильно говорить, мы развиваем дикцию, дело не в том, что они будут красиво петь и станут певцами, разумеется, а лишь в том, что мы вместе работаем", — отметил Григорий.

Идея петь на уроках пришла к Григорию давно. Еще в студенчестве, учась на истфаке, молодой человек дирижировал хором. Мечтал объединить профессию и хобби. И, кажется, получилось.

Григорий подчеркнул, что сегодня учителя должны учитывать особенности современных детей и способы их коммуникации. Кроме песен он использует в обучении даже социальные сети. "Мы прям на уроках работали, голосовали, оставляли комментарии, я прикреплял дополнительные материалы, и это тоже способствовало их развитию интереса к истории", — объяснил педагог.

В Химках Григорий не один такой неординарный учитель. К примеру, Ирина Агибалова обучает детей русскому языку по сингапурской системе. Главное — интерактивная коммуникация. Дети сидят по четыре человека за партой, проверяют друг у друга домашнее задание, и при этом все с разным уровнем знаний. По-сингапурски детей успокаивать проще, достаточно лишь сделать жест хай-файв — спокойно поднять руку, и дети по цепной реакции успокоятся сами. Новые системы обучения внедряются повсеместно, отмечает телеканал.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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