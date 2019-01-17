Традиционный флешмоб "я десять лет назад", проводимый в соцсетях, неожиданно стал объектом для шуток на различные темы.
Как пишет "Медуза", в рамках челленджа стали сравнивать вообще все, что могло поменяться (или нет) за 10 лет: валютный курс, президентов, количество яиц в упаковке и даже персонажей популярных фильмов.
Челлендж продолжается. #2009vs2019 pic.twitter.com/urU9l2uvYb— Wylsacom (@wylsacom) 16 января 2019 г.
#1919vs2019challenge pic.twitter.com/7l53VJ4aUt— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge pic.twitter.com/yX7oif0ddr— Длинная (@kobranna) 16 января 2019 г.
Вспомним 2009#2009vs2019challenge pic.twitter.com/fCR91K4kwU— Dead (@Deadinternet) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge pic.twitter.com/xIGJacLvAo— Солдаты НАТО (@alduckz) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge pic.twitter.com/R2BFQbUDeB— Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) 16 января 2019 г.
Продолжаем #2009vs2019challenge pic.twitter.com/8QhyFBnnOf— Дым Отечества (@outcast73) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge pic.twitter.com/jVKhK8zxeU— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 16 января 2019 г.
#2009vs2019 pic.twitter.com/eXV2k1Mt87— 💀Niall💀Rixon💀 (@The_HeffaLump) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge от минских градостроителей. На самом деле за 10 неполных лет что я живу в Минске (приехал на учёбу в сентябре 2009 и застрял) очень много мест изменилось до неузнаваемости. Но это — абсолютный топ!!! =) pic.twitter.com/l6N0gUk0SK— Galasinjo (@Galasinjo) 16 января 2019 г.
#2009vs2019 pic.twitter.com/kS4GNQPn7C— bookle (@B0OKLE) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge pic.twitter.com/1pkBC70Qpk— Султи (@sult) 16 января 2019 г.
#2009vs2019challenge pic.twitter.com/1VC61VcLE9— гипермаслина (@SimonKostin) 16 января 2019 г.
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