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Десять лет назад и сегодня: в Сети шутят над флешмобом #2009vs2019

, ИА "Амител"
От сравнений президентов до количества яиц в упаковке

Традиционный флешмоб "я десять лет назад", проводимый в соцсетях, неожиданно стал объектом для шуток на различные темы. 

Как пишет "Медуза", в рамках челленджа стали сравнивать вообще все, что могло поменяться (или нет) за 10 лет: валютный курс, президентов, количество яиц в упаковке и даже персонажей популярных фильмов.

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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