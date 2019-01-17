Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на границе Алтайского края.
Фотографии с места аварии опубликованы в сообществе barnaul 22. "ДТП у "Грани Алтая". Два грузовика и легковая", — отмечает автор заметки.
На снимках с места происшествия видно, что один грузовик получил очень серьезные повреждения. Еще одна грузовая машина едва не слетела в кювет, а вот легковушка оказалась за пределами трассы.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о случившемся уточняется. Официальные комментарии относительно ДТП будут предоставлены позже.
Комментарии
опять грани..